В пожаре на Заневском проспекте погиб человек, пострадали трое

К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и три единицы техники.

16 января в доме 55 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:38. В одной из комнат в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 7 "квадратов". Огонь потушили к 20:33.

На месте пожара погиб человек, трое пострадали. Они госпитализированы в медицинское учреждение.

К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV