В пожаре на Заневском проспекте погиб человек, пострадали трое

16 января в доме 55 по Заневскому проспекту в Красногвардейском районе произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 19:38. В одной из комнат в двухкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 7 "квадратов". Огонь потушили к 20:33.
На месте пожара погиб человек, трое пострадали. Они госпитализированы в медицинское учреждение.
К ликвидации огня привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Стрельне утром пожар уничтожил крышу ангара.
Фото: Piter.TV
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