Пожар в квартире на проспекте Просвещения забрал жизнь человека

24 декабря в Выборгском районе произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:15. В однокомнатной квартире дома 39к1 по проспекту Просвещения полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". Огонь ликвидировали к 14:38. На месте пожара обнаружено тело человека.
С горением боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что на Шафировском проспекте в Петербурге полыхают гаражи.
Фото: Piter.TV
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