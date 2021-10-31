Пожар в квартире на проспекте Просвещения забрал жизнь человека

Обстоятельства происшествия выясняются.

24 декабря в Выборгском районе произошел квартирный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании поступила на пульт спасателей в 14:15. В однокомнатной квартире дома 39к1 по проспекту Просвещения полыхала обстановка на площади 3 "квадрата". Огонь ликвидировали к 14:38. На месте пожара обнаружено тело человека.

С горением боролись 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Шафировском проспекте в Петербурге полыхают гаражи.

Фото: Piter.TV