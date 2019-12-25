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На территории ТЭЦ в Кировском районе горел мусор
Сегодня, 9:18
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На территории ТЭЦ в Кировском районе горел мусор

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Огонь охватил 60 квадратных метров площади.

Утром 24-го февраля на территории ТЭЦ на Корабельной улице в Кировском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №4 поступило в девятом часу утра. Отмечается, что здание не эксплуатируется. В нем загорелся мусор на площади 60 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали 30 спасателей и 6 единиц техники. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в аэропорту Белгорода отменили рейс на прилет и вылет из Петербурга. 

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, тэц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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