На территории ТЭЦ в Кировском районе горел мусор

Огонь охватил 60 квадратных метров площади.

Утром 24-го февраля на территории ТЭЦ на Корабельной улице в Кировском районе произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в доме №4 поступило в девятом часу утра. Отмечается, что здание не эксплуатируется. В нем загорелся мусор на площади 60 квадратных метров.

Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали 30 спасателей и 6 единиц техники.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в аэропорту Белгорода отменили рейс на прилет и вылет из Петербурга.

Фото: Piter.tv