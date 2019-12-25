В жилом доме на проспекте Ударников проверяли вентиляционные шахты после возгорания мусора

На ликвидацию открытого горения потребовалось менее 20 минут.

Утром 26 апреля на первом этаже в жилом доме на проспекте Ударников загорелся мусор. В здании было сильное задымление. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №19/1 поступило в 07:43. Мусор находился в мусоросборнике, площадь возгорания составила 3 кв. метра, а также 4 кв. метра в электрощитовой. В 08:03 открытое горение ликвидировали. В вентилиционных шахтах проводилась проливка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что утром загорелась строительная площадка в Московском районе.

Фото: Piter.TV