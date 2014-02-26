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В 5-м Предпортовом проезде утром полыхал школьный кабинет
Сегодня, 9:59
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В 5-м Предпортовом проезде утром полыхал школьный кабинет

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Сведения о пострадавших не поступали.

В Московском районе сегодня утром горел кабинет в школе № 376 . Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 09:16. Пожар произошел в 5-м Предпортовом проезде, дом № 8, корпус 2. В кабинете площадью 20 "квадратов" огонь охватил пять квадратных метров.

В 09:40  пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Тушить помещение приезжали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: при пожара не Одоевского пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: 5-й предпортовый проезд, мчс, сгорел кабинет, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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