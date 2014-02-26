В 5-м Предпортовом проезде утром полыхал школьный кабинет

Сведения о пострадавших не поступали.

В Московском районе сегодня утром горел кабинет в школе № 376 . Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 09:16. Пожар произошел в 5-м Предпортовом проезде, дом № 8, корпус 2. В кабинете площадью 20 "квадратов" огонь охватил пять квадратных метров.

В 09:40 пожар был локализован. Сведения о пострадавших не поступали.

Тушить помещение приезжали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее на Piter.tv: при пожара не Одоевского пострадали мужчина и женщина.

Фото: Piter.tv

