После пожара на Большевиков госпитализирован мужчина

В Невском районе накануне произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Большевиков, 11/19, поступило на пульт спасателей в 23:29 17 ноября. В комнате в коммунальной квартире полыхала обстановка на площади 1 "квадрата". В 23:53 огонь потушили.

В результате в больницу госпитализировали мужчину. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV