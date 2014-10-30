  1. Главная
После пожара на Большевиков госпитализирован мужчина
В комнате в коммунальной квартире полыхала обстановка на площади 1 "квадрата".

В Невском районе накануне произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: проспект Большевиков, 11/19, поступило на пульт спасателей в 23:29 17 ноября. В комнате в коммунальной квартире полыхала обстановка на площади 1 "квадрата". В 23:53 огонь потушили. 

В результате в больницу госпитализировали мужчину. К ликвидации пожара привлекали 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: пожар разгорелся в "трешке" на Суздальском проспекте. Никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV

