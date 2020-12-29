В коммуналке на проспекте Большевиков произошел пожар на балконе

Эвакуация не проводилась, так как жильцы самостоятельно покинули помещение.

Днем 19-го января в Невском районе Петербурга загорелась квартира в жилом доме. Судя по кадрам с места, помещение полностью выгорело. Piter.TV узнал от источника подробности происходящего.

Возгорание произошло в коммунальной квартире на девятом этаже в доме №11 по проспекту Большевиков. По предварительным данным, на балконе загорелся мусор. В результате выгорела обстановка на площади 2,5 кв. метров. В комнате на момент пожара находились два человека, они самостоятельно покинули помещение. Всего в квартире 10 комнат. Эвакуация жителей не проводилась.

На данный момент огонь ликвидировали.

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