Тушение пожара в магазине на Замшиной улице длилось более часа

Первые прибывшие подразделения экстренных служб обнаружили открытое пламя внутри помещения площадью 20 х 14 метров, охватившее площадь около 100 квадратных метров.

Вечером 17 сентября в Калининском районе Санкт-Петербурга вспыхнул крупный пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера регионального управления МЧС в 22 часа 20 минут. Инцидент произошёл по адресу: улица Замшина, дом 27, корпус 1.

Первые прибывшие подразделения экстренных служб обнаружили открытое пламя внутри помещения площадью 20 х 14 метров, охватившее площадь около 100 квадратных метров. Через час двадцать минут пожар был ликвидирован усилиями 15 профессиональных огнеборцев и трёх специальных машин.

Официальные представители ведомства уточнили, что никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Верности во время квартирного пожара пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV