Появилось видео смертельного ДТП на ж/д переезде у Народного Ополчения

От полученных в результате ДТП травм водитель скончалась на месте.

В пятницу, 27 марта, около 14:00 на железнодорожном переезде у дома 221 по проспекту Народного Ополчения произошло смертельное ДТП с участием товарного поезда. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камер видеонаблюдения.

По предварительной информации, женщина 1979 года рождения, управляя Toyota bB, совершила столкновение с грузовым железнодорожным составом.

От полученных в результате ДТП травм водитель скончалась на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мир Да-Любовь)

Видео: Piter.TV