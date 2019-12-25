Мужчина повредил авто оппонента по гражданскому иску на юге Петербурга

Ранее хулиган имел проблемы с законом за умышленное повреждение чужого имущества и угрозы убийства. Его доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

В среду, 17 сентября, в 15:51 сотрудники подразделения вневедомственной охраны Фрунзенского района Петербурга поймали мужчину, повредившего машину своего оппонента по гражданскому иску. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы получили сигнал тревоги от кнопки экстренного оповещения, установленной в здании суда мировых судей на Самойловской улице. Приехавшие стражи порядка выяснили, что инцидент произошёл сразу после завершения заседания, где ответчик выразил несогласие с решением судьи и нанёс повреждения автомобилю противоположной стороны, после чего покинул место преступления.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы быстро вычислили подозреваемого и вскоре задержали его возле дома на Волковском проспекте. Хулиганом оказался мужчина, ранее имевший проблемы с законом за умышленное повреждение чужого имущества и угрозы убийства. Его доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти