Надежность электроснабжения повысили для жителей Кингисеппского района

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей энергетикам пришлось заменить оборудование.

Энергетиками филиала "Россети Ленэнерго" — "Кингисеппские электрические сети" завершены работы по модернизации электрических объектов, предназначенных для снабжения электроэнергией членов садоводческого некоммерческого товарищества "Полиграфмаш" в Кингисеппском районе Ленинградской области. Все объекты переданы филиалу в управление по договору дарения, информирует "Петербургский дневник".

Для повышения надежности энергоснабжения потребителей энергетикам пришлось заменить оборудование: старый маслосодержащий трансформатор мощностью 250 кВА заменен новым агрегатом мощностью 400 кВА, аналогично произведена замена комплектной трансформаторной подстанции наружной установки с прежней мощности 250 кВА на современную мощностью 400 кВА. Наряду с этим проведена реконструкция воздушной линии электропередач напряжением 0,4 кВ: установлены 142 бетонные опорные конструкции, проложено 6,4 километра нового кабеля, значительная часть которого представлена самонесущим изолированным проводом (СИП), устойчивым к неблагоприятным внешним воздействиям.

Компания подчеркивает, что теперь вся инфраструктура находится на балансе предприятия, сотрудники которой занимаются эксплуатационным обслуживанием, профилактическими работами и реконструкцией объектов. Чтобы подать заявление на передачу электроэнергии в ведение компании, заинтересованным лицам рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр "Россети Ленэнерго" или направить письмо на официальную электронную почту office@lenenergo.ru.

Ранее мы сообщили о том, что с предпринимателя из Ленобласти взыскали почти 1 млн рублей за незаконное потребление электроэнергии.

Фото: Pxhere