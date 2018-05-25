В мае в Сбере потребительские кредиты оформили более 1,5 млн человек

В СЗФО в мае оформили на 22% больше кредитов, чем в апреле, общей суммой 34 млрд рублей.

В мае 2023 года Сбер зафиксировал рекордное количество клиентов, оформивших потребительские кредиты – более 1,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка в ходе ПМЭФ-2023.

В последний весенний месяц этого года банк выдал россиянам потребительских кредитов на 322,6 млрд рублей. В итоге за один месяц портфель банка по этому виду кредитования вырос на 85 млрд рублей и превысил отметку 3,6 трлн рублей.

В СЗФО в мае оформили на 22% больше кредитов, чем в апреле, общей суммой 34 млрд рублей. Лидеры по кредитованию – Санкт-Петербург (12,3 млрд), Ленинградская (3,55 млрд) и Архангельская области (3,4 млрд).

В целом за пять месяцев текущего года россияне взяли в Сбере в 2,3 раза больше потребкредитов, чем за тот же период в 2022 году, и на 24% больше, чем в 2021 году.

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Фото: пресс-служба Сбера