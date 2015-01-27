К выходным в Петербурге потеплеет

Погоду определит антициклон, поэтому осадков с 6 ноября уже почти не будет.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что перед выходными в городе потеплеет.

Северную столицу 5 ноября закрывают облака, поскольку подходит атмосферный фронт. Во второй половине дня ожидаются осадки в виде дождя и местами – мокрого снега. Температура воздуха скоро уйдет от отрицательных значений и перейдет на плюс, однако выше +1…+3 градусов сегодня не должно быть.

И вот тут надо говорить о том, что атмосферный фронт теплый, за ним начнет поступать теплый воздух, и в нашем регионе будет становиться все теплее и теплее. Природа дает нам еще один шанс побыть в тепле, доделать все дела, которые не успели сделать перед этим похолоданием. Кто-то колеса не поменял, кто-то на дачах не все убрал, так что возможность в эти выходные будет. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Поступление теплого воздуха приведет к повышению температурных показателей перед выходными до +5…+10 градусов. Погоду определит антициклон, поэтому осадков с 6 ноября уже почти не будет.

Фото: Piter.TV