Стала известна конкурсная программа кинофестиваля "Послание к человеку"

Фестиваль пройдет на четырех площадках.

XXXI Международный кинофестиваль "Послание к человеку" объявил конкурсную программу. С 29 октября по 4 ноября зрители увидят 75 фильмов. Об этом 28-го сентября сообщила пресс-служба фестиваля.

Фильмы будут представлены по трем конкурсным программам: Международной, Национальной, Экспериментальный конкурс In Silico. Из 75 картин 24 составляют российские фильмы и 12 мировых премьер. Показы пройдут в кинотеатрах "Аврора", "Родина", "Доме кино" и на "Ленфильме".

Пожалуй, наш главный лозунг сейчас – это расширение формата. "Послание к человеку" до сих пор часто ассоциируется у зрителей со скромной документалистикой наблюдения, но в этом году рамки значительно шире. Алексей Медведев, программный директор "Послания к человеку".

Всего было прислано более 2600 заявок из 100 стран мира. С программой можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Фото: предоставлено организатором