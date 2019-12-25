Эксперты прокомментировали советы Путина по улучшению ситуации с COVID-19

Президент дал рекомендации по тому, какие ограничительные меры ввести.

Накануне Владимир Путин дал правительству поручения по борьбе с пандемией коронавируса в стране. Президент сказал увеличить объемы тестирования населения на COVID-19, оказывать поддержку регионам в сложной эпидситуации и привлекать для этого МЧС, выделить средства на лекарства в регионах и следить за их доступностью. Меры прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Также Путин дал рекомендации по ограничительным мерам: ввести запрет на проведение развлекательных мероприятий и работу общепита с 23 до 6 часов, дать привившимся 2 выходных дня с сохранением оплаты труда, перевести лиц старше 60 лет на удаленку.

Эксперты отметили, что ранее глава государства передал инициативу по введению мер региональным властям, однако по факту федеральная власть не оставила субъекты без своих советов. Скорее всего, советы не останутся без внимания.

Фото: сайт президента РФ