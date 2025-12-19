Популярность зоны Wi-Fi на Дворцовой площади стала рекордной в новогодние праздники

Число пользователей составило около 10% от всех соединений в указанный период (с 30 декабря по 12 января).

Во время новогодних торжеств зона Wi-Fi на Дворцовой площади заняла лидирующую позицию среди бесплатных точек доступа к интернету в Петербурге.

В этот праздничный сезон Комитет по информатизации и связи совместно с партнером "Ростелеком" запустил экспериментальный проект временного расширения городской сети Wi-Fi "SPB_FREE". Благодаря этому проекту жители и туристы получили доступ к дополнительным зонам бесплатного Интернета.

Самой востребованной точкой доступа оказалась именно Дворцовая площадь, где число пользователей составило около 10% от всех соединений в указанный период (с 30 декабря по 12 января).

Работа Комитета направлена на постоянное улучшение качества и доступности городского Wi-Fi, делая жизнь горожан и гостей комфортнее.

Фото: Piter.TV