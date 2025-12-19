Популярность оформления европротоколов при ДТП в Петербурге достигла 31,9%

Участники рынка предупреждают, что растущую популярность процедуры используют мошеннические организации, намеренно устраивая инсценированные аварии для получения необоснованной компенсации от страховых компаний.

Российский союз автостраховщиков (РСА) опубликовал отчет, согласно которому с января по ноябрь 2025 года в России было зарегистрировано более 760 тысяч обращений по оформлению дорожных происшествий посредством европротокола, что составляет около 40% от общего числа зарегистрированных аварий. Хотя популярность этого способа растет, скорость распространения остаётся невысокой, утверждают специалисты.

Так, за указанные месяцы страховщиками было получено 761,7 тысячи запросов на выплату компенсаций по европротоколу, что немного меньше аналогичных цифр за прошлый год – 771 тысячу. При этом доля аварий, оформленных без привлечения сотрудников дорожной инспекции, увеличилась на 1,5%, достигнув отметки в 41%. Между тем, статистика показывает существенные различия в частоте использования европротокола в различных регионах: в Приморском крае этот показатель достигает 71,1%, тогда как на Камчатке составляет лишь 8,4%; в обеих столицах, Москве и Петербурге, использование европротокола колеблется на уровне 31,9% и 30,1% соответственно.

Участники рынка предупреждают, что растущую популярность процедуры используют мошеннические организации, намеренно устраивая инсценированные аварии для получения необоснованной компенсации от страховых компаний. Наиболее частые случаи таких злоупотреблений зарегистрированы в Новосибирске, Самаре и Приморском крае. Такая практика серьезно снижает доверие граждан к процедуре европротокола.

Автолюбители нередко сталкиваются с рисками отказа в возмещении из-за неправильного заполнения документов, наличия полисов КАСКО, которые требуют обязательного присутствия инспекторов ГИБДД и официального протокола аварии, а также превышения лимитов выплаты, установленных правилами европротокола (примерно 10% случаев выходят за пределы максимальной суммы возмещения в 400 тысяч рублей). Отсутствие действующего полиса ОСАГО у одного из участников столкновения (6–7% случаев) также становится препятствием для оформления европротокола.

Эксперт Пётр Шкуматов подчёркивает, что перечисленные проблемы затруднят достижение доли европротокола выше 50% в ближайшее время. Вместе с тем отмечается устойчивый тренд на цифровизацию процесса подачи извещения о ДТП: в ноябре 2025 года количество цифровых заявлений, подкрепленных фотодоказательствами, составило 29,84 тысячи, а за первые 11 месяцев года — 297,7 тысячи. Всего за этот период было обработано 59,6 тысячи уведомлений о ДТП в электронном виде. В РСА полагают, что полная цифровая интеграция позволит минимизировать риски неправомерных манипуляций и упростить процедуру уведомления о происшествии.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники, которые инсценировали более 50 ДТП в Петербурге, ответят перед судом.

Фото: Piter.TV