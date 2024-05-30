Неизвестный попытался ограбить банк в Сертолово

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Полицейские ищут налетчика, попытавшегося совершить разбойное нападение на банк в Сертолово. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 23 марта поступило сообщение от 37-летнего бухгалтера банка на улице Молодцова о совершенном нападении на отделение. К окну кассы подошел неизвестный и, угрожая газовым баллончиком, потребовал отдать деньги. Получив отказ, злоумышленник скрылся, ничего не похитив. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Ранее на Piter.TV: в отделение банка на Маршала Захарова пришел мужчина без пальца.

Фото: Piter.TV