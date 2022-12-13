В Петербурге ссора между 19-летними бывшими супругами закончилась поножовщиной

Молодого человека госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию с проникающей колото-резаной раной передней стенки грудной клетки слева.

На Караваевской улице ссора между бывшими 19-летними супругами закончилась поножовщиной. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию днём 4 мая обратилась 19-летняя девушка, которая сообщила, что мужчина поранился ножом. Прибывшими полицейскими было установлено, что в ходе конфликта, произошедшего на почве внезапно возникших неприязненных отношений, 19-летняя петербурженка ударила ножом в грудь бывшего 19-летнего мужа. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию с проникающей колото-резаной раной передней стенки грудной клетки слева.

Девушка была доставлена в отделение полиции, опрошена, отпущена. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне был задержан подозреваемый, который из-за долга убил и расчленил знакомого в Выборге.

Фото: Piter.tv