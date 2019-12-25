"Лица надежды": в Петербурге открылась фотовыставка о детях, которым нужен шанс

С 22 по 29 октября 2025 года в Санкт-Петербурге, на Казанской улице, 7, проходит социальный фотопроект "Лица надежды" — выставка, поднимающая непростую тему судьбы детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Экспозиция показывает их через живые истории, мечты и лица.
В основе проекта — 30 фотопортретов, созданных фотохудожником Оксаной Смородиной, которая более 20 лет вынашивала идею этого проекта. Каждая работа — свидетельство не только боли, но и силы, таланта, стремления к будущему.
Когда идея только родилась, я была совсем молода и думала, что все реализуется быстро. Но путь оказался долгим — и вместе с ним идея обрела глубину. Сейчас рядом со мной — конкретные дети, конкретные судьбы, и у каждого есть шанс, если его заметить.
Оксана Смородина, автор проекта
Каждая фотография сопровождается QR-кодом, с помощью которого любой посетитель может оказать адресную помощь конкретному ребёнку — оплатить занятия, купить спортивную форму или учебные материалы. Формат проекта был разработан совместно с организатором Татьяной Тайгой и командой специалистов, чтобы учесть реальные потребности каждой семьи.
Мы провели психологические сессии с семьями, определили потребности и создали цифровые карточки. Сканируя QR-код, человек попадает на страницу ребёнка и может помочь точечно — не абстрактным взносом, а конкретным действием.
Татьяна Тайга, организатор фотовыставки
Торжественное открытие состоялось 22 октября. Экспозиция будет доступна для посетителей в течение недели. В зале можно будет увидеть 30 чёрно-белых фотопортретов, в которых, по словам посетителей, "глаза детей отражают их глубину, мечты и внутренний свет".
Сегодня, когда эпоха показной "инстаграмности" уходит, такие проекты особенно важны. Они настоящие, искренние, человеческие.
Марина Лемешкина, посетительница выставки
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7
Даты: с 22 по 29 октября 2025 года
Вход: свободный
Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.tv
Фото: Piter.tv
