"Лица надежды": в Петербурге открылась фотовыставка о детях, которым нужен шанс

В Петербурге открылась фотовыставка "Лица надежды" о детях, которым нужен шанс.

С 22 по 29 октября 2025 года в Санкт-Петербурге, на Казанской улице, 7, проходит социальный фотопроект "Лица надежды" — выставка, поднимающая непростую тему судьбы детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Экспозиция показывает их через живые истории, мечты и лица.

В основе проекта — 30 фотопортретов, созданных фотохудожником Оксаной Смородиной, которая более 20 лет вынашивала идею этого проекта. Каждая работа — свидетельство не только боли, но и силы, таланта, стремления к будущему.

Когда идея только родилась, я была совсем молода и думала, что все реализуется быстро. Но путь оказался долгим — и вместе с ним идея обрела глубину. Сейчас рядом со мной — конкретные дети, конкретные судьбы, и у каждого есть шанс, если его заметить. Оксана Смородина, автор проекта

Каждая фотография сопровождается QR-кодом, с помощью которого любой посетитель может оказать адресную помощь конкретному ребёнку — оплатить занятия, купить спортивную форму или учебные материалы. Формат проекта был разработан совместно с организатором Татьяной Тайгой и командой специалистов, чтобы учесть реальные потребности каждой семьи.

Мы провели психологические сессии с семьями, определили потребности и создали цифровые карточки. Сканируя QR-код, человек попадает на страницу ребёнка и может помочь точечно — не абстрактным взносом, а конкретным действием. Татьяна Тайга, организатор фотовыставки

Торжественное открытие состоялось 22 октября. Экспозиция будет доступна для посетителей в течение недели. В зале можно будет увидеть 30 чёрно-белых фотопортретов, в которых, по словам посетителей, "глаза детей отражают их глубину, мечты и внутренний свет".

Сегодня, когда эпоха показной "инстаграмности" уходит, такие проекты особенно важны. Они настоящие, искренние, человеческие. Марина Лемешкина, посетительница выставки

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7

Даты: с 22 по 29 октября 2025 года

Вход: свободный

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.tv

Фото: Piter.tv