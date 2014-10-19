В Петербурге намерены оказывать помощь многодетным семьям с ипотекой

Финансовую поддержку проекта обеспечит субсидия из городского бюджета, а ответственность за реализацию данной инициативы возложена на АО "ДОМ.РФ".

Власти Петербурга планируют оказывать поддержку многодетным семьям, имеющим троих и более детей, в погашении ипотечных займов. Для того чтобы претендовать на эту помощь, семьи должны соответствовать ряду условий. Документ, содержащий информацию об условиях предоставления помощи, был опубликован на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы в четверг, 5 декабря.

Финансовую поддержку проекта обеспечит субсидия из городского бюджета, а ответственность за реализацию данной инициативы возложена на АО "ДОМ.РФ".

Право на получение меры социальной поддержки имеют граждане РФ, проживающие в Петербурге, родители которых родили третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2025 года. Поддержка будет предоставлена в виде полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту в размере остаточной задолженности после получения выплат в соответствии с федеральным законодательством, однако сумма не должна превышать 550 тысяч рублей.

Однако стоит отметить, что данная мера может быть использована семьей только один раз. При рассмотрении вопроса о предоставлении помощи власти не будут учитывать детей, не имеющих российского гражданства, либо тех, в отношении которых претенденты на выплату были лишены родительских прав.

Также выплата не будет доступна тем жителям Петербурга, которые уже получили все остальные виды государственной поддержки для семей с детьми. Кроме того, важным условием является заключение ипотечного договора до конца июня 2027 года и приобретение недвижимости на территории Петербурга.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)