Свыше 440 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале в Выборге
Сегодня, 16:02
В прошлом году более 440 маломобильных пассажиров получили помощь сотрудников вокзала в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 27 января. 

Специалисты сопровождали их к кассам, платформам и в залы ожидания, помогали с комфортной посадкой в поезд и высадкой из него. Соответствующие заявки на оказание помощи принимают Центры содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00, в приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД. 

Ранее мы рассказывали о том, что вокзалами Петербурга в 2025 году воспользовались свыше 40 млн человек. Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (13,3 млн человек).

Фото: пресс-служба ОЖД 

