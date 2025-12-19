Свыше 440 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале в Выборге

Специалисты сопровождали их к кассам, платформам и в залы ожидания, помогали с комфортной посадкой в поезд и высадкой из него.

В прошлом году более 440 маломобильных пассажиров получили помощь сотрудников вокзала в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги 27 января.

Специалисты сопровождали их к кассам, платформам и в залы ожидания, помогали с комфортной посадкой в поезд и высадкой из него. Соответствующие заявки на оказание помощи принимают Центры содействия мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00, в приложении "РЖД Пассажирам", а также на сайте РЖД.

Ранее мы рассказывали о том, что вокзалами Петербурга в 2025 году воспользовались свыше 40 млн человек. Лидером по пассажиропотоку стал Московский вокзал (13,3 млн человек).

Фото: пресс-служба ОЖД