До конца сентября в Петербурге закроют на помывку восемь фонтанов

Работы проведут сотрудники "Водоканала".

В Петербурге сотрудники "Водоканала" вновь анонсировали закрытие городских фонтанов на помывку и техническое обслуживание. Об этом рассказали в предприятии.

Так, 29 сентября перестанут работать водные сооружения на Литейном проспекте, 46 и 51, Лермонтовском проспекте, 41, Невском проспекте, 34/1, в Павловска на Госпитальной улице, 22, в Пушкине на Академическом проспекте, 1. А 30 сентября закроют два фонтана в Колпино: на проспекте Ленина, 22к2, Павловской улице, 34к2.

