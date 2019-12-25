  1. Главная
До конца сентября в Петербурге закроют на помывку восемь фонтанов
Сегодня, 9:15
Работы проведут сотрудники "Водоканала".

В Петербурге сотрудники "Водоканала" вновь анонсировали закрытие городских фонтанов на помывку и техническое обслуживание. Об этом рассказали в предприятии. 

Так, 29 сентября перестанут работать водные сооружения на Литейном проспекте, 46 и 51, Лермонтовском проспекте, 41, Невском проспекте, 34/1, в Павловска на Госпитальной улице, 22, в Пушкине на Академическом проспекте, 1. А 30 сентября закроют два фонтана в Колпино: на проспекте Ленина, 22к2, Павловской улице, 34к2. 

Ранее на Piter.TV: Юго-Западные очистные сооружения отметили 20-летий юбилей. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Водоканала"

