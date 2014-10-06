Юго-Западные очистные сооружения отметили 20-летий юбилей

Запуск ЮЗОС позволил значительно уменьшить негативное воздействие на экосистемы Финского залива и Балтийского моря.

Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС) отпраздновали своё двадцатилетие, информирует пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Этот комплекс является важнейшим объектом водоочистки в регионе Балтийского моря, обеспечивая обслуживание трёх городских районов и ежедневно очищая порядка 330 тысяч кубических метров сточных вод.

Запуск ЮЗОС позволил значительно уменьшить негативное воздействие на экосистемы Финского залива и Балтийского моря. Применяемые технологии очистки воды и переработки осадков являются передовыми и используются в качестве ориентира для аналогичных предприятий в России.

За прошедшие 20 лет объект прошёл несколько этапов модернизации: установлена современная система обеззараживания сточных вод ультрафиолетовым излучением, построены дополнительные аэротенки и введена технология химической нейтрализации фосфатных соединений. Образующиеся осадки проходят переработку на специально оборудованном предприятии, введённом в эксплуатацию ещё в 2007 году.

Помимо технической составляющей, важной частью комплекса является уникальная выставка "Наши приплываши" – собрание необычных предметов, найденных в канализационных сетях, призванное привлечь внимание горожан к бережному отношению к коммунальной инфраструктуре.

Видео: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

