Полумарафон "Северная столица" изменит маршрут движения общественного транспорта

Большинство ограничений будут действовать в первой половине дня 7 августа.

В ближайшее воскресенье, 7 августа, в Петербурге пройдет полумарафон "Северная столица". На время проведения забега, с 05:00 до 14:00, общественный транспорт изменит свои маршруты.

Свои маршруты изменят автобусы №№1, 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 70, 100, 128, 191, 230, троллейбусы №№ 9, 10, 11, 31, трамваи №№ 3, 6, 40. Изменения маршрутов можно посмотреть на сайте комитета по транспорту. Помимо общественного транспорта ряд перекрытий ждет владельцев личного транспорта.

Участников забега будут ждать две дистанции – 21,1 км или 10 км. Старт полумарафонской дистанции будет дан в 9:10, а забега на 10 км – в 8:30. Маршрут пройдет по центральным улицам Петербурга.

Фото: предоставлено организаторами