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Сбой в движении поездов произошёл из-за поломки стрелки на станции в Ленобласти
Сегодня, 13:02
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Сбой в движении поездов произошёл из-за поломки стрелки на станции в Ленобласти

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Неисправность оперативно была исправлено.

Ночью на станции Стекольный в Тосненском районе Ленинградской области произошло нарушение движения поездов из-за поломки стрелки. Об этом сообщили экстренные службы.

Неисправность была оперативно устранена работниками станции. По данным 78.ru, причиной сбоя стало попадание постороннего предмета между остряком и рамным рельсом.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.

Ранее Piter.TV сообщал, что в СК РФ проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в Гатчине.

Фото: ОЖД (архив)

Теги: график движения поездов, график поездов, поломка стрелки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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