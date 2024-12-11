Сбой в движении поездов произошёл из-за поломки стрелки на станции в Ленобласти

Ночью на станции Стекольный в Тосненском районе Ленинградской области произошло нарушение движения поездов из-за поломки стрелки. Об этом сообщили экстренные службы.
Неисправность была оперативно устранена работниками станции. По данным 78.ru, причиной сбоя стало попадание постороннего предмета между остряком и рамным рельсом.
В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту.
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Фото: ОЖД (архив)
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