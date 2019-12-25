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Разводка Ладожского моста на трассе "Кола" на час остановит движение транспорта
Сегодня, 12:38
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Разводка Ладожского моста на трассе "Кола" на час остановит движение транспорта

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Для проведения работ было выбрано ночное время.

В ночь с 27 на 28 сентября в Ленобласти разведут Ладожский мост. В связи с этим движение транспорта на участке трассы "Кола" будет временно приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Он находится на 40-м км трассы "Кола". Мост разводят в ночное время при минимальной интенсивности движения. 

Дело в том, что на участке продолжаются работы по восстановлению деформационного шва. Сейчас правая полоса в сторону Петербурга перекрыта. 

Планируется, что 11 октября работы завершатся. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: деформационный шов, ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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