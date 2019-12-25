Разводка Ладожского моста на трассе "Кола" на час остановит движение транспорта

Для проведения работ было выбрано ночное время.

В ночь с 27 на 28 сентября в Ленобласти разведут Ладожский мост. В связи с этим движение транспорта на участке трассы "Кола" будет временно приостановлено. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

С 00:00 до 01:00 будет производиться технологическая разводка моста. Он находится на 40-м км трассы "Кола". Мост разводят в ночное время при минимальной интенсивности движения.

Дело в том, что на участке продолжаются работы по восстановлению деформационного шва. Сейчас правая полоса в сторону Петербурга перекрыта.

Планируется, что 11 октября работы завершатся.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"