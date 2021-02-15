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В четверг в Петербург придет похолодание
Сегодня, 12:37
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В четверг в Петербург придет похолодание

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Даже при наличии солнца днем воздух прогреется до +20…+21 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в четверг, 16 июля, немного похолодает. Даже при наличии солнца днем воздух прогреется до +20…+21 градуса. 

При этом сегодня более теплый день, хоть и есть облака, но можно ждать +23…+25 градусов. Сейчас норма в городе +19,3 градуса, и она приближается к своему годовому максимуму. 

Так что даже в примерно одинаковой погоде на этой неделе разброс температуры воздуха по одному городу может быть различным. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее мы рассказывали о том, что за три жарких дня в Северной столице температура воды успела повыситься: на всех акваториях показатель составляет выше +20 градусов. В Неве накануне было +21,2 градуса, в Кронштадте +20,2 градуса, в Ломоносове +22,9 градуса, в Лисьем Носу +24,1 градуса.

Фото: Piter.TV 

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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