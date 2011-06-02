Два нетрезвых подростка устроили погром на автобусной остановке в Стрельне

Подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения разбили конструкцию на Санкт-Петербургском шоссе.

Полиция Петродворцового района задержала двух молодых людей 20 и 21 года, подозреваемых в разрушении автобусной остановки в посёлке Стрельна. Инцидент произошёл в ночь на 27 сентября на Санкт-Петербургском шоссе у дома №44а.

Как сообщили в правоохранительных органах, наряд полиции прибыл на место по сигналу о порче имущества и задержал подозреваемых по "горячим следам". Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, их действия носили хулиганский характер. Сумма ущерба устанавливается, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, если ущерб будет признан значительным. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV