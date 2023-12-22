В Петербурге и Ленобласти на выходных ожидается до +26 градусов

Прогноз на выходные по всему нашему региону с приставкой БЕЗ, сообщил синоптик.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в регионе на предстоящих выходных (18-19 мая).

Прогноз на выходные по всему нашему региону с приставкой БЕЗ. Без осадков, без облаков, без ветра и с очень значительным прогревом воздуха в дневные часы. Александр Колесов, синоптик

На большей части региона дневная температура ожидается до +23…+26 градусов. Ветер постепенно от восточного поворачивает к южному направлению, поэтому днём прохладнее будет только на северном побережье Финского залива.

При этом будет довольно холодная предстоящая ночь по территории Ленинградской области. Ожидается +1…+6 градусов, но в последующие ночи таких низких температур не будет. Сразу после выходных ожидаются небольшие осадки.

Фото: Piter.tv