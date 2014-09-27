  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К началу следующей недели в Петербурге потеплеет
Сегодня, 10:28
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К началу следующей недели в Петербурге потеплеет

0 0

С 11 июля начнется перестройка в атмосферных процессах.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни. 

Так, 7 июля температура составит +21…+23 градуса, однако кратковременных дождей в первой половине дня не избежать. 

Из хороших новостей можно отметить, что циклон, грозившийся залить нас снова дождями, во вторник смещается немного западнее, и основные сильные дожди достанутся Прибалтике, югу Финляндии, а потом уже уйдут в Карелию. 

Александр Колесов, синоптик 

Во второй половине дня 8 июля осадки закончатся, при этом усилится западный ветер. Погода будет неустойчивой. 

В среду в нашем регионе хороший день, в четверг снова кратковременные дожди. Но постоянно тепло, с максимальной температурой в Петербурге до +20 градусов и немного выше. 

Александр Колесов, синоптик 

Намечаются перспективы улучшения погоды с конца текущей недели. С 11 июля начнется перестройка в атмосферных процессах, к выходным в Ленобласти установится антициклон. 

На следующей неделе фон температуры воздуха повышается существенно, на сегодняшний момент его можно определить как +23…+28 градусов. Если все сложится и антициклон установится, то отдельные дни могут быть и теплее, но не будем заглядывать далеко. 

Александр Колесов, синоптик 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии