К началу следующей недели в Петербурге потеплеет

С 11 июля начнется перестройка в атмосферных процессах.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в ближайшие дни.

Так, 7 июля температура составит +21…+23 градуса, однако кратковременных дождей в первой половине дня не избежать.

Из хороших новостей можно отметить, что циклон, грозившийся залить нас снова дождями, во вторник смещается немного западнее, и основные сильные дожди достанутся Прибалтике, югу Финляндии, а потом уже уйдут в Карелию. Александр Колесов, синоптик

Во второй половине дня 8 июля осадки закончатся, при этом усилится западный ветер. Погода будет неустойчивой.

В среду в нашем регионе хороший день, в четверг снова кратковременные дожди. Но постоянно тепло, с максимальной температурой в Петербурге до +20 градусов и немного выше. Александр Колесов, синоптик

Намечаются перспективы улучшения погоды с конца текущей недели. С 11 июля начнется перестройка в атмосферных процессах, к выходным в Ленобласти установится антициклон.

На следующей неделе фон температуры воздуха повышается существенно, на сегодняшний момент его можно определить как +23…+28 градусов. Если все сложится и антициклон установится, то отдельные дни могут быть и теплее, но не будем заглядывать далеко. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.TV