В воскресенье в Петербурге ожидается снег и гололедица

Температура днём поднимется до -8 градусов.

Воскресный день в Северной столице будет пасмурным и снежным. Согласно прогнозу Гидрометцентра, небо будет облачным с прояснениями, а местами пройдёт слабый снег.

Температура воздуха ночью опустится до -12...-14°C, а в отдельных районах и до -17°C. Днём потеплеет до -8...-10°C. Ветер будет северным и северо-западным, к вечеру сменится на западный умеренный.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление ночью будет повышаться, а днём — слабо понижаться.

В Ленинградской области погодные условия будут более суровыми. Ночью столбик термометра может опуститься до -22...-24°C в отдельных районах, днём прогнозируется -7...-12°C. Также ожидается небольшой снег, изморозь, а местами — слабый туман и гололедица.

Ранее Piter.TV сообщал, что после заморозков в Петербурге началось медленное, но устойчивое потепление.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")