В Петербурге 5 ноября сохранится облачная погода с дождями

Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов.

В среду, 5 ноября, Санкт-Петербург и Ленинградская область останутся под влиянием циклона, который принесет облачную погоду с дождями. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в регионе сохранится в пределах сезонной нормы.

В Петербурге ожидается облачная погода с дождями, местами небольшими. Ветер будет юго-западным умеренным. Температурный фон составит +6...+8 градусов ночью и +10...+12 градусов днем. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем начнет слабо понижаться.

В Ленинградской области погодные условия будут схожими: облачная погода с дождями, местами небольшими. Ветер юго-западный умеренный, в прибрежных районах местами порывы сильного. Температура воздуха составит +3...+8 градусов ночью и +7...+12 градусов днем. Атмосферное давление также будет слабо понижаться в дневные часы.

Ранее Piter.TV сообщал, что медвежонок в Нижне-Свирском заповеднике станцевал перед фотоловушкой.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")