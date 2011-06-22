Понедельник встретит петербуржцев мокрым снегом и плюсовой температурой

В Петербург пришла календарная весна: 2 марта будет пасмурно и скользко

Первый понедельник весны, 2 марта, не порадует петербуржцев солнцем. В городе и области ожидается пасмурная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сохранится гололедица, предупреждают синоптики.

В Северной столице пасмурно, пройдут осадки — днём местами небольшие, преимущественно в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный и западный, днём сменится на северо-западный и северный, умеренный. Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе +1…+3 градусов. Атмосферное давление ночью станет понижаться, днём начнёт повышаться. На дорогах местами гололедица.

В 47 регионе также будет пасмурно: ожидаются осадки, днём местами небольшие в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега. Ветер юго-западный и западный, днём переходящий к северо-западному и северному, умеренный. Температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью понизится, днём начнёт расти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")