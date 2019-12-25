Начало новой рабочей недели в Петербурге будет дождливым и ветреным

В прибрежных районах Ленобласти ночью ожидаются порывы ветра до 18 м/с, температура сохранится на уровне до +9 градусов.

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнется с пасмурной и дождливой погоды. Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 27 октября, в регионе сохранится облачная погода с осадками различной интенсивности.

В Санкт-Петербурге ночью пройдет умеренный дождь, который днем ослабеет до небольшого. Температурный фон будет стабильным в течение суток: от +7°C до +9°C. Ветер южный и юго-восточный умеренный, однако в начале ночи на побережье Финского залива возможны порывы сильного ветра.

В Ленинградской области погодные условия окажутся более выраженными. Ночью ожидается умеренный, местами небольшой дождь, который днем усилится до умеренного. Ветер южный и юго-восточный 6-11 м/с, в прибрежных районах в первой половине ночи возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха составит от +4°C до +9°C. Атмосферное давление в течение суток будет меняться незначительно.

