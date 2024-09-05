Понедельник в Петербурге начнётся со снегопада и температурных качелей

Синоптики предупреждают о сильном мокром снеге и налипании осадков.

Начало рабочей недели в Петербурге и Ленинградской области будет омрачено сложными погодными условиями. Как сообщают метеорологи, в понедельник, 24 ноября, 78 и 47 регионы ожидают интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега, которые сохранятся в течение всего дня.

В Петербурге температура будет колебаться около нулевой отметки — от 0 до -2 градусов. Утром и днем прогнозируется снег и мокрый снег, местами сильный, с вероятностью налипания мокрого снега. Ветер в течение дня сменится с южного и юго-восточного на восточный и северо-восточный, оставаясь слабым и умеренным.

А в Ленинградской области температурный фон окажется немного ниже — от -1 до -6 градусов, местами до +1 градуса. Здесь также ожидается снег и мокрый снег, в отдельных районах сильный, с явлением налипания. Синоптики предупреждают о сложной дорожной обстановке. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")