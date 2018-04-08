Петербург и Ленобласть накроют дожди с грозами в воскресенье

Прогноз погоды на 24 августа.

В воскресенье, 24 августа, жителей Северной столицы и Ленинградской области ждет неустойчивая погода с дождями и грозами. По данным Северо-Западное управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей средыпрогноза, день будет прохладным и влажным.

В Санкт-Петербурге небо будет покрыто облаками с кратковременными прояснениями. Ночью возможны кратковременные дожди местами, а днем к ним добавятся грозы. Ветер ночью переменный, днем южный и юго-западный, слабый, но во время грозы ожидаются порывы. Столбики термометров покажут ночью +8…+10 °C, а днем не поднимутся выше +15…+17 °C.

В Ленинградской области погода будет еще более изменчивой. Ночью местами пройдут кратковременные дожди и возможны туманы в отдельных районах. Днем осадки участятся и пройдут в большинстве районов, местами ожидаются ливни и грозы. Ветер аналогичный питерскому — слабый юго-западный с порывами при грозе. Температурный фон будет немного ниже: ночью +6…+11 °C (местами до +3 °C), днем +13…+18 °C.

Атмосферное давление в течение дня будет меняться незначительно. Синоптики рекомендуют горожанам и гостям региона при планировании выходного дня иметь при себе зонт и выбирать соответствующую погоде одежду.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")