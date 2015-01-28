Начало новой недели встретит петербуржцев снегом, гололедицей и температурными качелями

В понедельник столбики термометров опустятся до -6 градусов, а на дорогах сохранится сложная обстановка.

Первый рабочий день недели в Петербурге и Ленинградской области начнется с облачной погоды и осадков в виде снега и мокрого снега. Как сообщают метеорологи, в понедельник, 17 ноября, температура в городе составит -1...-3°C ночью и -1...+1°C днем, в области похолодает до -6°C в отдельных районах.

В прибрежных районах ожидаются порывы сильного ветра, которые ночью будут юго-западными и южными, а днем направление сменится на южное и юго-восточное. Атмосферное давление продолжит понижаться, что характерно для неустойчивой погоды с осадками.

Особое внимание автомобилистам следует обратить на гололедицу, которая сохранится на дорогах всего региона. В Ленобласти в отдельных районах возможно налипание мокрого снега, что создаст дополнительную нагрузку на линии электропередач и деревья. Горожанам выбирать удобную нескользящую обувь и быть внимательными при переходе проезжей части.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")