Понедельник в Петербурге встретит горожан дождём и потеплением до +10 градусов

В Ленобласти воздух прогреется до +12, однако ночью на дорогах ожидается гололедица.

Новая рабочая неделя весны продолжит радовать петербуржцев теплом. В понедельник, 16 марта, в городе ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до +10 градусов, сообщили синоптики.

В Северной столице облачно с прояснениями. Утром и днём пройдёт небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью составит +2…+4 градуса, днём поднимется до +8…+10 градусов, местами до +5 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

В 47 регионе также облачно с прояснениями. На западе ожидается небольшой, ночью местами умеренный дождь, на востоке обойдётся без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днём +7…+12 градусов. На побережье Финского залива будет прохладнее — местами до +2 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")