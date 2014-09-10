В Петербурге на Пасху потеплеет до +13 градусов

Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков.

В воскресенье, 12 апреля, православные христиане отмечают Пасху. Погода в Петербурге и Ленинградской области будет по-весеннему тёплой и сухой. Днём воздух в городе прогреется до +13 градусов, осадков не предвидится, сообщают синоптики.

В Северной столице переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градус, днём поднимется до +11…+13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

В 47 регионе также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный — 2–7 м/с. Температура воздуха ночью от -5 до 0 градусов, днём +9…+14 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Тёплая и сухая погода располагает к прогулкам, выездам на природу и празднованию Пасхи на свежем воздухе. Однако утром и вечером может быть прохладно, поэтому при выходе из дома стоит одеваться по погоде. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательными: ночные температуры в области могут опускаться ниже нуля, что создаёт риск гололедицы на дорогах.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")