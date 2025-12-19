  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В пятницу Петербург окажется на границе атмосферных вихрей
Сегодня, 9:04
82
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу Петербург окажется на границе атмосферных вихрей

0 0

Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Погода в Петербурге 9 января сформируется в противоборстве сухого и морозного гребня скандинавского антициклона и северной периферии активного балканского циклона. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. 

Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленобласти -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 761 миллиметр рт. ст., что около нормы. 

В субботу, 10 января, временами снег, ночью -8…-10 градусов, днем -6…-8 градусов. 

Подписывайтесь на наши страницы во "ВКонтакте" и в Telegram, чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых! 

А в области сегодня пройдет небольшой снег, столбик термометра покажет -8...-13 градусов. Подует ветер со скоростью 7-12 м/с. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, январь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии