В пятницу Петербург окажется на границе атмосферных вихрей

Погода в Петербурге 9 января сформируется в противоборстве сухого и морозного гребня скандинавского антициклона и северной периферии активного балканского циклона. Ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха -7…-9 градусов, в Ленобласти -7…-12 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 761 миллиметр рт. ст., что около нормы.

В субботу, 10 января, временами снег, ночью -8…-10 градусов, днем -6…-8 градусов.

А в области сегодня пройдет небольшой снег, столбик термометра покажет -8...-13 градусов. Подует ветер со скоростью 7-12 м/с.

Фото: Piter.TV