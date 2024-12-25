В Петербурге 8 января будет тепло и снежно

Температура воздуха 0…+2 градуса.

Петербург 8 января окажется во власти циклона, рассказал синоптик Михаил Леус.

Погоду сегодня будет формировать центральная часть циклонического вихря. Небо над городом продолжат закрывать плотные облака, пройдут снег и мокрый снег, местами осадки ожидаются сильными. Также возможны налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев и гололедные явления.

Температура воздуха в Северной столице 0…+2 градуса, в Ленобласти -3…+2 градуса. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление 742 миллиметра рт. ст., что ниже нормы.

А 9 января в Петербурге пройдет снег, столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

Фото: Piter.TV