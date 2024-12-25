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В Петербурге 8 января будет тепло и снежно
Сегодня, 9:09
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В Петербурге 8 января будет тепло и снежно

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Температура воздуха 0…+2 градуса.

Петербург 8 января окажется во власти циклона, рассказал синоптик Михаил Леус. 

Погоду сегодня будет формировать центральная часть циклонического вихря. Небо над городом продолжат закрывать плотные облака, пройдут снег и мокрый снег, местами осадки ожидаются сильными. Также возможны налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев и гололедные явления. 

Температура воздуха в Северной столице 0…+2 градуса, в Ленобласти -3…+2 градуса. Скорость ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление 742 миллиметра рт. ст., что ниже нормы. 

А 9 января в Петербурге пройдет снег, столбики термометров покажут 0…+2 градуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода в петербурге, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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