В Петербурге 29 октября будет облачно и дождливо
Сегодня, 15:57
А температура воздуха составит +7 градусов.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказали, какая погода ожидается в Северной столице 29 октября. 

Завтра будет облачно, вечером пройдет дождь. А температура воздуха составит +7 градусов. Подует легкий южный ветер, атмосферное давление ниже нормы, а влажность, напротив, повысится – 88%. 

Отмечается, что в этом году месяц оказался аномально теплым: средняя температура почти на 2 градуса выше климатической нормы. В середине октября похолодало, но днем стабильно был плюс. 

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю сотрудники комблага Петербурга высадили к весне 210 тыс. луковичных растений. 

Фото: Piter.TV 

