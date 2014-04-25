18 декабря в Петербурге ощутимо похолодает

Температура воздуха ночью опустится до -16 градусов.

В предстоящую среду, 18 декабря, в Северной столицы ожидается облачная погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. При этом температуру ожидает ощутимое понижение, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Заападное УГМС".

Ночью столбики термометров покажут -14... -16 градусов, в окрестностях температура воздуха может опуститься до -18. Во второй половине дня стоит ожидать не выше -11... -13 градусов. На дорогах, вероятно, образуется гололедица.

В ночное время суток ветер севро-западный умеренный, а в дневное – переменный слабый, без сильных порывов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Напомним, что тем временем в Ленинградской области ночью 18 декабря местами температура воздуха опустится до -25 градусов.

Фото: Piter.TV