18 декабря в Петербурге ощутимо похолодает

В предстоящую среду, 18 декабря, в Северной столицы ожидается облачная погода, которая не принесет с собой каких-либо существенных осадков. При этом температуру ожидает ощутимое понижение, – следует из прогноза ФГБУ "Северо-Заападное УГМС".
Ночью столбики термометров покажут -14... -16 градусов, в окрестностях температура воздуха может опуститься до -18. Во второй половине дня стоит ожидать не выше -11... -13 градусов. На дорогах, вероятно, образуется гололедица.
В ночное время суток ветер севро-западный умеренный, а в дневное – переменный слабый, без сильных порывов. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.
Напомним, что тем временем в Ленинградской области ночью 18 декабря местами температура воздуха опустится до -25 градусов.
Фото: Piter.TV
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