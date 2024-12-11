17 января в Петербурге ожидается до +3 градусов

Погода обещает быть облачной.

Под конец рабочей недели в Северной столице останется стоять облачная погода, которая в этот раз не принесет с собой каких-либо существенных осадков, – следует из прогноза синоптиков ФГБУ "Севро-Западное УГМС".

Столбики термометров в течение суток будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ночью обещают юго-западный и западных направлений ветер, днем – западный и сверо-западный умеренный. Атмосферное давление на протяжении дня будет повышаться.

Напомним, что в Ленинградской области завтра ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха в течение суток 0...+4 градуса. На дорогах местами гололедица.

Фото: Piter.TV