В Петербурге 17 октября будет солнечно и до +8 градусов

Петербург 17 октября попадет под влияние гребня скандинавского антициклона. Как рассказал синоптик Михаил Леус, облаков будет мало, обойдется без дождей. Это поможет солнцу быстро компенсировать ночные потери тепла.
Температура воздуха в городе +6…+8 градусов, в Ленобласти +4…+9 градусов. Ветер северо-западный 1-6 м/с, атмосферное давление вырастет и составит 761 миллиметр рт. ст., что около нормы.
В субботу, 18 октября, без осадков. Ночью столбики термометров покажут -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.
Ранее на Piter.TV: в МЧС петербуржцев предупредили о гололеде 17 октября.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все