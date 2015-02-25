10 декабря в Петербурге выпадет мокрый снег

Температура воздуха днем – +1... +3 градуса.

В предстоящий вторник, 10 декабря, в Санкт-Петербург придет облачная с прояснениями погода, которая принесет с собой небольшой мокрый снег. Об этом стало известно из информации синоптиков ФГБУ "Севро-Западное УГМС".

Ночью существенных осадков не предвидится, а столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. В дневное время суток температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. Воздух в течение дня обещают юго-западный, западный умеренный.

В первую половину дня на дорогах возможно образование гололедицы. Атмосферное давление ночью существенных изменений претерпевать не будет, а днем будет постепенно понижаться.

Тем временем в Ленинградской области завтра местами пройдёт небольшой мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

Фото: Piter.TV