Синоптик Шувалов рассказал о прогнозе погоды в Петербурге в начале декабря

Оценивая уходящую осень, можно признать, что прогноз погоды на ноябрь оказался весьма точным, подчеркнул ведущий специалист Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с изданием "Вечерний Санкт-Петербург".

Октябрь порадовал температурой выше средней многолетней нормы, а осадки, хоть и незначительно, но превзошли климатическую норму после длительной сентябрьской сухости. Всё это подтвердило наше предварительное заключение, озвученное в конце октября. Осталось надеяться, что декабрьский прогноз также оправдает ожидания, уточнил метеоролог.

Что касается общих результатов осеннего сезона, то главной особенностью стали погодные колебания. В сентябре и октябре остро ощущалась нехватка осадков. Общий дефицит составлял колоссальные 56 процентов от установленной нормы. Лишь в ноябре атмосферные процессы резко сменили направление, вызвав значительное увеличение количества осадков — почти вдвое превышающее обычную норму. Именно в ноябре начался и сезон зимних осадков, хотя снег покрыл землю пока чисто символически. Москва смогла насладиться снежной погодой лишь единожды, а затем резкий скачок температуры уничтожил сугробы, объяснил ситуацию Шувалов.

Говоря о температурах, он указал на превышение средних климатических значений. Изменения климата становятся очевидны, особенно в умеренных и приполярных регионах Северного полушария. Анализируя температуру предыдущих сезонов, мы пришли к выводу, что минувшая осень заняла третье место среди самых тёплых за последние 25 лет. Лидирует по-прежнему прошлогодняя осень, обусловленная чрезвычайно тёплым сентябрём. Есть вероятность, что лидерство недолго продлится.

Основной интригой остаётся декабрь: Александр Шувалов подчеркнул, что анализ исторических данных не даёт однозначного ответа.

За последние четверти века после тёплого ноября следовало 12 аналогичных тёплых декабрей. Однако в семи случаях температура оставалась выше нормы, а в пяти опускалась ниже неё. Чаще всего холодные ноябрьские месяцы сопровождались холодной зимой — это происходило восемь раз. Реже бывало наоборот: после сурового ноября наступал мягкий декабрь. Итог: слишком многое остается неясным.

Можно осторожно предположить, что декабрь продолжит серию тёплых месяцев, возможно, повысив среднюю температуру на 1-3 градуса. Основой для такого предположения служит ослабление полярного вихря, увеличивающего циркуляцию воздуха с юга на север. Впрочем, исключать краткосрочные заморозки невозможно. Холод в северных частях Европы свидетельствует о потенциале вторжений арктического воздуха. Вероятнее всего, мягкие периоды перемежатся эпизодическими морозами, но общий тренд останется тёплым, завершил прогноз метеоролог.

Фото: Piter.TV