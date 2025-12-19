В воскресенье в Петербурге и области ожидается снег и гололедица

Погоду в регионе будет определять облачная атмосфера.

В воскресенье жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждёт типичная для середины января погода с осадками и гололедицей. Ветер будет слабым, а атмосферное давление — постепенно понижаться.

В Санкт-Петербурге небо будет облачным, местами пройдёт небольшой снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём ослабеет и сменится на западный. Столбики термометров покажут ночью -7...-9°C, днём будет чуть теплее — -2...-4°C. Главной неприятностью станет гололедица на дорогах.

В Ленинградской области погодные условия будут более разнообразными. Ожидается облачная погода с прояснениями, также прогнозируется небольшой снег, а утром и днём в отдельных районах возможен туман. Ветер, как и в городе, ночью умеренный юго-западный, днём — слабый западный. Температурный фон будет ниже: ночью -5...-10°C, а в некоторых районах столбик термометра может опуститься до -13...-15°C. Днём ожидается от 0 до -5°C, местами до -9°C. На дорогах также сохранится гололедица.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")