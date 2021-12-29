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В пятницу в Петербург вернется минусовая температура
Сегодня, 15:35
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В пятницу в Петербург вернется минусовая температура

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На дорогах вновь образуется гололедица.

В пятницу, 21 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков  ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра столбики термометров в городе покажут -2…-4 градусов. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. На дорогах вновь образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что жители дома на Камской улице стали свидетелями уборки снега ретро-утюгом.

Фото: pexels.com

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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