В пятницу в Петербург вернется минусовая температура

В пятницу, 21 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Завтра столбики термометров в городе покажут -2…-4 градусов. Ветер подует с востока, северо-востока со скоростью 4-9 м/с. На дорогах вновь образуется гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.
Ранее мы писали, что жители дома на Камской улице стали свидетелями уборки снега ретро-утюгом.
Фото: pexels.com
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